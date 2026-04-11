Ujutru slaba kiša, popodne razvedravanje: Za Uskrs sunčano i do 20 stepeni

Prvi deo dana donosi oblačno vreme sa uslovima za kišu, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Temperatura do 17 stepeni. U toku je postepeni porast vazdušnog pritiska nad Balkanom. Do kraja dana očekuje se da padavine postepeno oslabe i oblaci napuste naše predele. U toku jutra i prepodneva vreme će biti pretežno oblačno, mestimično sa uslovima za slabu kišu. Duvaće umeren severni vetar. Posle podne padavine će prestati, a uveče će uslediti i razvedravanje. Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni. Na Uskrs u Srbiji jutro hladno, lokalno uz pojavu slabog