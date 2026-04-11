U Srbiji danas oblačno sa slabom kišom i vetrom, temperatura do 17 stepeni

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i mrazom, na planinama sa snegom, a posle podne vedrije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od dva stepena do sedam stepeni, a najviša od 14 do 17 stepeni. Vreme u Beogradu će danas u prvom delu dana biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Posle podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i suvo vreme, sa slabim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura biće od četiri do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.