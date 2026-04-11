Do Meseca i nazad, Artemis 2 se vratio kući!

Posle šestominutnog vatrenog probijanja Zemljine atmosfere, tri ogromna padobrana uspešno su se otvorila i „nežno“ u Tihi okean spustila kapsulu sa četvoro astronauta misije „Artemis 2“. Komandant Rid Vajzman, pilot Viktor Glaver, specijalistkinja misije Kristina Koh iz Nase, kao i Džeremi Hansen iz Kanadske svemirske agencije, postali su prvi ljudi koji su otputovali do Meseca i bezbedno se vratili na Zemlju još od „Apola 17“ u decembru 1972. godine.

03:27 Jastuk fiksiran Veliki jastuk prikačen je na „kragnu“ i na njega će uskoro početi da izlaze astronauti koje će potom pokupiti helikopteri 03:15 „Kragna“ raspoređena, kapsula stabilizovana, sledi izlazak Nešto nemirnija voda odmagala je spasilačkim timovima da rasporede „kragnu“ oko kapsule, ali su na kraju uspeli. Očekuje se izlazak astronauta. Medicinski tim koji je ušao u kapsulu javio je da je svih četvoro astronauta „zeleno“, odnosno dobrog zdravstvenog