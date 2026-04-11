Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić uputio vaskršnju čestitku

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić uputio je povodom nastupajućeg Vaskrsa čestitku Njegovom Visokopreosveštenstvu mitropolitu šumadijskom Jovanu, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima.

U svojoj poruci Dašić je istakao da ovaj praznik vere i nade podseća na važnost ljubavi prema bližnjima, kao i da zajedništvo i solidarnost čine ljude duhovno bogatijima. On je naveo da su dani u kojima se slavi život prilika za međusobno pružanje podrške i širenje dobrote. Gradonačelnik je svim sugrađanima poželeo da praznične trenutke provedu u zdravlju, miru i radosti sa svojim najmilijima, uz tradicionalni hrišćanski pozdrav: „Hristos vaskrse!“.