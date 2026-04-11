Topić posle dabl-dabla: Bilo je okej…

Posle prvog dabl-dabla u NBA Nikola Topić je bio i više nego skroman.

U meču kojeg je Oklahoma izgubila od Denvera bivši igrač Mege i Crvene zvezde Nikola Topić je imao 11 asistencija i 14 poena. Posle takvog izdanja je jasno da je velika budućnost pred ovim plejmjekerom, a on se deluje čvrsto drži sa obe noge na zemlji. „Bilo je okej. Kada mi zafali kondicije i kada mi brzina igre napravi problem, tada počinjem da grešim. Mislim da sam to već rekao, može da bude samo bolje i već sada je bolje u ovoj utakmici. Energija je bila dobra,