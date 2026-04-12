Peter Mađar: Oslobodili smo Mađarsku

Peter Mađar, koji je prema još delimičnim izborima rezultatima, osvojio ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj izjavio je večeras svojim pristalicama da je njegova zemlja "oslobođena".

"Oslobodili smo Mađarsku. Uspeli smo. Stranka Tisa i Mađarska su pobedile na ovim izborima. Ne samo malo, već ubedljivo, zaista ogromna pobeda", rekao je Mađar na skupu svojih pristalica gde je dočekan ovacijama.

On je pred nekoliko desetina hiljada ljudi rekao da su zajedno "srušili režim Viktora Orbana".

Stranka Petera Mađara osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu sa 199 mesta.

