U Mađarskoj danas parlamentarni izbori

U Mađarskoj će danas biti održani parlamentarni izbori na kojima odlazeći premijer Viktor Orban želi da osvoji peti mandat dok ankete pokazuju prednost lideru opozicije Peteru Mađaru (Magyar), javila je britanska agencije Rojters () na svom sajtu.

Opoziciona stranka Tisa (Tisza) vodi u anketama ispred Orbanove ultrakonzervativne stranke Fides (Fidesz). Orban (62) vodi Mađarsku, članicu Evropske unije od 2004. godine, tokom 16 godina, a predstavlja se kao branilac tradicionalnih porodičnih vrednosti od zapadnog liberalizma. Četiri uzastopne vlade koje je vodio ograničile su slobodu nezavisnih medija i sukobile se sa Briselom oko niza političkih pitanja, posebno u vezi sa pravima LGBT zajednice i finansijskom