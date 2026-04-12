Američki CENTCOM najavio da će od sutra blokirati Ormuški moreuz

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će od sutra početi sa sprovođenjem blokade "svog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka" u Ormuskom moreuzu.

CENTCOM je u objavi na platformi X naveo da će blokada Ormuskog moreuza, kada je reč o pomorskom saobraćaju koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka, početi u 10.00 sati po istočnoameričkom vremenu, odnosno od 16.00 sati po srednjeevropskom vremenu. U saopštenju se navodi da se blokada Ormuskog moreuza sprovodi u skladu sa naređenjem američkog predsednika Donalda Trampa. "Blokada će se nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz