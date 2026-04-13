Danas je Svetli ponedeljak

SPC i vernici slave drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak.

Ovaj dan obeležava i početak "trapave" sedmice tokom koje se ne posti. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji Vaskršnji ponedeljak i sutrašnji Vaskršnji utorak. Vaskršnjim ponedeljkom započinje takozvana Svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa. Vrlo je raširen i naziv "Bela nedelja", jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. Baš zbog Tomine nedelje, sedam dana