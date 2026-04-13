Posle 16 godina – Orban pao, Mađar slavi

Premijer Viktor Orban priznao je izborni poraz posle 16 godina na vlasti, a njegov bivši saradnik, vođa opozicione Tisa partije Peter Mađar će najverovatnije biti novi predsednik vlade Mađarske. „Uspeli smo”, uzviknuo je Mađar preknut zvižducima i povicima odobravanja njegovih pristalica na centralnom trgu u Budimpešti. „Tisa i Mađarska pobedile su na ovim izborima. Zajedno smo oslobodili Mađarsku i rešili se Orbanovog režima”, rekao je Mađar. Procenjuje se da će