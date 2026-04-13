Budućnost i Dubai "nacrtali" večiti derbi u polufinalu ABA lige

Košarkaši Dubaija pobedili su kao domaćini u Sarajevu Budućnost 89:78 (29:20, 18:20, 26:17, 16:21), u osmom kolu Top 8 faze regionalne ABA lige.

Zbog situacije na Bliskom istoku Dubai svoje domaće mečeve igra u Sarajevu. Dubai su predvodili Mfiondu Kabengele sa 16, Džanan Musa sa 15, Džastin Anderson sa 12 i Avudu Abas sa 10 poena. Kod Budućnosti bolji od ostalih bio je Kevin Farel sa 20 poena, šest skokova i šest asistencija. Dubai je prvi sa 20 pobeda i tri poraza, a Budućnost je na četvrtom mestu sa 177 pobeda i šest poraza. U narednom kolu, Dubai će gostovati Bosni, dok će Budućnost gostovati Klužu. Ova