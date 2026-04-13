Pomorska blokada u Ormuskom moreuzu počinje danas u deset časova

Vojska Sjedinjenih Država objavila je da će danas u 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjoevropskom vremenu) početi pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se primenjivati na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovedena bez obzira na zemlju porekla plovila, izvestio je CNN. Brodovima koji ne putuju u iranske luke biće dozvoljen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz. Ova objava je usledila nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je naredio američkoj mornarici da uvede blokadu na ovaj