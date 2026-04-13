Berlin se nada da će evropska pomoć Ukrajini biti isplaćena vrlo brzo

Izborni poraz odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je blokirao pomoć Evropske unije Ukrajini, dao je povoda za nadu da će ta pomoć uskoro moći da bude isplaćena, saopštila je nemačka vlada.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban blokirao je zajam EU od 90 milijardi evra ratom razorenoj Ukrajini, kao i novu rundu sankcija EU protiv Rusije. "Sada Berlin pretpostavlja da će nova mađarska vlada poštovati odluke EU", rekao je portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus. On je dodao da bi sredstva Ukrajini mogla da budu isplaćena čim novi premijer Mađar bude u mogućnosti da deluje.