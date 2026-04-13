U toku američka blokada iranskih luka – Tramp preti, Teheran odgovara

Američki predsednik potvrdio je da je počela blokada svih iranskih luka. Donald Tramp poručuje i da će svaki iranski brod koji se približi blokadi biti eliminisan. Teheran poručuje da bi taj potez bio nezakonit i da "predstavlja pirateriju“ i zapretio "snažnim odgovorom" protiv svakog vojnog plovila. IDF navodi da je blizu osvajanja uporišta Hezbolaha na jugu Libana.

Merc pozvao Netanjahua da obustavi napade u Libanu Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da obustavi napade u Libanu, gde Izrael tvrdi da napada militantnu grupu Hezbolah koju podržava Iran, izjavio je portparol nemačke vlade Stefan Kornelijus. On je rekao da je Merc u telefonskom razgovoru ohrabrio Netanjahua da započne direktne mirovne pregovore sa libanskom vladom, kao i da je istakao da Hezbolah treba da se razoruža,