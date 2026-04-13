Peter Mađar: „Budimpešta će preispitati sve ugovore u vezi sa ruskom energetikom“

Pobednik na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar (Magyar) izjavio je danas da će preispitati sve ugovore u Mađarskoj u vezi sa ruskom energetikom i ponovo ih pregovarati ili raskinuti ako to bude bilo neophodno.

Mađar je rekao da će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da neće inicirati telefonski poziv sa njim, poznatim saveznikom odlazećeg premijera Viktora Orbana. „Ako bismo razgovarali, mogao bih da mu (Putinu) kažem da bi bilo dobro da se okončaju ubistva posle četiri godine i da se okonča rat“, rekao je proevropski konzervativac. „Verovatno bi to bio kratak telefonski razgovor, i ne mislim da bi on (Putin) okončao rat po mom savetu“, dodao je