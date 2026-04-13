Peter Mađar: „Budimpešta će preispitati sve ugovore u vezi sa ruskom energetikom“

Serbian News Media pre 9 minuta
Peter Mađar: „Budimpešta će preispitati sve ugovore u vezi sa ruskom energetikom“

Pobednik na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar (Magyar) izjavio je danas da će preispitati sve ugovore u Mađarskoj u vezi sa ruskom energetikom i ponovo ih pregovarati ili raskinuti ako to bude bilo neophodno.

Mađar je rekao da će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da neće inicirati telefonski poziv sa njim, poznatim saveznikom odlazećeg premijera Viktora Orbana. „Ako bismo razgovarali, mogao bih da mu (Putinu) kažem da bi bilo dobro da se okončaju ubistva posle četiri godine i da se okonča rat“, rekao je proevropski konzervativac. „Verovatno bi to bio kratak telefonski razgovor, i ne mislim da bi on (Putin) okončao rat po mom savetu“, dodao je
Peter Mađar za N1: Znam ko "kumuje" velikim prijateljstvima Orban-Vučić-Fico

Peter Mađar za N1: Znam ko "kumuje" velikim prijateljstvima Orban-Vučić-Fico

Nikezić: Vlast prepustila NIS Orbanu, zašto bi sada Mađar i EU poštovali njegov dogovor sa Putinom?

Nikezić: Vlast prepustila NIS Orbanu, zašto bi sada Mađar i EU poštovali njegov dogovor sa Putinom?

Demokratska stranka: „Pobeda Petera Mađara važna je i za Srbiju“

Demokratska stranka: „Pobeda Petera Mađara važna je i za Srbiju“

Nikezić traži zakon o preuzimanju NIS-a ili otkup ruskog udela

Nikezić traži zakon o preuzimanju NIS-a ili otkup ruskog udela

Evo šta će biti sa Orbanom nakon poraza na izborima: Odlazeći premijer Mađarske otkrio plan (video)

Evo šta će biti sa Orbanom nakon poraza na izborima: Odlazeći premijer Mađarske otkrio plan (video)

Mađar nakon ubedljive pobede optužio Orbanove ljude: "Upravo uništavaju osetljiva dokumenta, ali neće im proći"

Mađar nakon ubedljive pobede optužio Orbanove ljude: "Upravo uništavaju osetljiva dokumenta, ali neće im proći"

PRESS: Sociolog Ivan Živkov o rezultatima izbora u Mađarskoj

PRESS: Sociolog Ivan Živkov o rezultatima izbora u Mađarskoj

Oglasio se predsednik Mađarske nakon poziva Petera Mađara da podnese ostavku

Oglasio se predsednik Mađarske nakon poziva Petera Mađara da podnese ostavku

Tramp koristi svoj ekstremni priručnik, ali ne vredi, Iran ne posustaje

Tramp koristi svoj ekstremni priručnik, ali ne vredi, Iran ne posustaje

Peter Mađar za N1: Znam ko "kumuje" velikim prijateljstvima Orban-Vučić-Fico

Štrajk pilota u Lufthanzi, otkazano više stotina letova

BLISKOISTOČNI SUKOB: U 16 sati počela pomorska blokada u Ormuskom moreuzu; Razmena vatre između Izraela i Hezbolaha

