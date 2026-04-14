Pezeškijan: "Iran ostaje posvećen regionalnoj stabilnosti"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je u razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom naglasio da Iran ostaje posvećen diplomatiji, regionalnoj stabilnosti i zaštiti nacionalnih prava u kontekstu, kako je naveo, američko-izraelske "ratne agresije".

On je istakao da je Iran spreman da nastavi pregovore isključivo u okviru međunarodnih zakona i propisa, sa ciljem zaštite prava iranskog naroda, prenosi Presstv. Pezeškijan je rekao da Evropa može da igra konstruktivnu ulogu tako što će podsticati Vašington da poštuje te pravne okvire. On je sa Makronom razgovarao o najnovijim dešavanjima u regionu, ishodu razgovora u Islamabadu i procesu prekida vatre. Naglasio je ozbiljnost i dobru volju iranskog pregovaračkog