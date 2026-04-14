Srbija opet ima košarkašicu u WNBA ligi!

Srpska košarkašica Anđela Dugalić izabrana je kao deveti pik od strane Vašington Mistiksa.

Dugalićeva, koja je pre nekoliko sedmica sa UCLA Briunsima postala koledž šampionka, bila je važan šraf u tom poduhvatu. Saigračica u Vašingtonu biće joj Loren Bets, sa kojom je već igrala na koledžu. "To će biti sjajno. Veoma sam uzbuđena zbog toga. Biće to glatka tranzicija, igrati sa njom", rekla je Dugalićeva. Anđela igra na poziciji krilnog centra, a tokom sezone beležila devet poena, 5,6 skokova i 2,1 asistenciju u proseku, uz 50,2% šuta iz igre. Rođena je u