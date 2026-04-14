Bošković (SRCE): Vojska Srbije postala lična garda porodice

Sutrašnja rasprava u Skupštini Srbije o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi mora da bude i rasprava o tome kako je država postala privatni posed a njena vojska lična garda jedne porodice, ocenio je poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković.

On je povodom obeležavanja Dana Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", čemu je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenio da

Srbija "prestaje da bude parlamentarna demokratija i postaje privatna država jednog čoveka".

"Po kom osnovu su proslavi dana Odreda Vojne policije Kobre, kako sam obavešten, prisustvovali predsednikov sin Danilo Vučić, bivši ministar Aleksandar Vulin i još neke zvanice kojima tamo nije mesto? Kobre su jedinica koja treba da štiti Srbiju, a ne da služi kao dekoracija za porodične albume. Dok se časni oficiri i vojnici zaklinju na vernost otadžbini, režim ih primorava da statiranju u porodičnim performansima", naveo je Bošković a prenela stranka SRCE.

Sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu predlog 62 poslanika za izglasavanje nepoverenja Vladi, zakazana je za sutra u 11 časova.

(Beta, 14.04.2026)