Bošković (SRCE): Vojska Srbije postala lična garda porodice

Beta pre 1 sat

Sutrašnja rasprava u Skupštini Srbije o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi mora da bude i rasprava o tome kako je država postala privatni posed a njena vojska lična garda jedne porodice, ocenio je poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković.

On je povodom obeležavanja Dana Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", čemu je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenio da

Srbija "prestaje da bude parlamentarna demokratija i postaje privatna država jednog čoveka".

"Po kom osnovu su proslavi dana Odreda Vojne policije Kobre, kako sam obavešten, prisustvovali predsednikov sin Danilo Vučić, bivši ministar Aleksandar Vulin i još neke zvanice kojima tamo nije mesto? Kobre su jedinica koja treba da štiti Srbiju, a ne da služi kao dekoracija za porodične albume. Dok se časni oficiri i vojnici zaklinju na vernost otadžbini, režim ih primorava da statiranju u porodičnim performansima", naveo je Bošković a prenela stranka SRCE.

Sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu predlog 62 poslanika za izglasavanje nepoverenja Vladi, zakazana je za sutra u 11 časova.

(Beta, 14.04.2026)

Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Danas pre 1 sat
Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Serbian News Media pre 1 sat
Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Bošković (SRCE): Skupština da raspravlja i kako je njena vojska postala lična garda jedne porodice

Pravo u centar pre 1 sat
Bošković (SRCE): Vojska Srbije postala lična garda porodice

Bošković (SRCE): Vojska Srbije postala lična garda porodice

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić: "Kobre" jedan od stubova očuvanja bezbednosnog sistema Srbije, imaćemo najbolje dronove u regionu, realno da redovan…

Vučić: "Kobre" jedan od stubova očuvanja bezbednosnog sistema Srbije, imaćemo najbolje dronove u regionu, realno da redovan vojni rok bude od marta

RTV pre 5 sati
"Realno je od marta" Vučić na obeležavanju Dana jedinica "Kobri", otkrio ove detalje o obaveznom vojnom roku (foto, video)

"Realno je od marta" Vučić na obeležavanju Dana jedinica "Kobri", otkrio ove detalje o obaveznom vojnom roku (foto, video)

Blic pre 5 sati
Vučić u kasarni „Kobri“ komentarisao Skupštinu, Tadića, Bodirogu…

Vučić u kasarni „Kobri“ komentarisao Skupštinu, Tadića, Bodirogu…

Danas pre 5 sati
Politika, najnovije vesti »

Međak: Vučić nikada nije raspisivao izbore kada je trend bio nepovoljan po njega, pa zašto bi sada?

Međak: Vučić nikada nije raspisivao izbore kada je trend bio nepovoljan po njega, pa zašto bi sada?

N1 Info pre 30 minuta
Nemačka štampa: Orbanov poraz "loša vest za njegove balkanske saveznike"

Nemačka štampa: Orbanov poraz "loša vest za njegove balkanske saveznike"

N1 Info pre 20 minuta
Da li je predsednik Srbije na izborima u Mađarskoj izgubio poslednjeg saveznika?

Da li je predsednik Srbije na izborima u Mađarskoj izgubio poslednjeg saveznika?

Danas pre 16 minuta
Gradnja u Košutnjaku preti da ugrozi depo Jugoslovenske kinoteke

Gradnja u Košutnjaku preti da ugrozi depo Jugoslovenske kinoteke

Vreme pre 35 minuta
Railić: Kada dođemo na vlast ukinućemo TOČ i Centar za negovanje tradicije, imamo rešenje i za JKP “Moravac“

Railić: Kada dođemo na vlast ukinućemo TOČ i Centar za negovanje tradicije, imamo rešenje i za JKP “Moravac“

Morava info pre 36 minuta