Najavljen novi Vučićev sastanak sa vrhom Vojske

Aleksandar Vučić, sastaće se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u sredu, 15. aprila godine, u 8 časova, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, najavljeno je iz pres službe predsednika Srbije.

Vučić se u sredu sastaje i sa vrhom Republike Srpske (Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan, Nenad Stevandić, Savo Minić), da bi, kako kaže, proverili šta je urađeno prethodnih meseci i da bi ubrzali „sve što je potrebno“. Predsednik Srbije je i danas prisustvovao vojnom događaju – obeležavanju dana Specijalnog odreda vojne policije „Kobre“ u kasarni „Vasa Čarapić“ u Beogradu. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Aleksandar Vučić je