Danas počinje blokada graničnih prelaza u Crnoj Gori

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima Crne Gore počinje danas u 10 časova.

Iz Udruženja prevoznika ranije su saopštili da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prelazima, osim u Luci Bar. Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj neće se odnositi na prevoz lekova, životinja i zapaljivog materijala. Blokada će trajati do četvrtka u 10 časova, piše RTCG. Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko im se ne ispune zahtevi, pokušati da produže protest.