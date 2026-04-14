Vaskršnji utorak – sve što se započne na ovaj dan biće uspešno

Svetli, Vaskršnji utorak je drugi dan po Vaskrsu, kada se nastavlja proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima pravoslavnih vernika. Službe su iste kao i prethodna dva dana. Po narodnom verovanju, sve što se na ovaj dan započne, nosi blagoslov — biće uspešno i dugotrajno.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici Vaskrs slave tri dana. U kalendaru SPC su crvenim slovom obeleženi Vaskrs - nedelja, Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola, a njegova suština se objašnjava rečima Svetog apostola Pavla, zapisanih u apostolskim deelima: "Ako Hristos ne vaskrse, prazna je propoved naša i prazna je vera naša". Praznovanjem Vaskrsenja hrišćani naglašavaju svoju veru i pobedu života nad smrću. Treći