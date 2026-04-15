Trka kroz Beograd na vodi – mora

Prema tvrdnjama organizatora, zahvaljujući novoj tehnologiji, pošto se rute neće ponavljati, saobraćaj ni u jednom delu grada neće biti prekidan na duže od pola sata

Prvi put u svojoj istoriji, posle ponovnog pokretanja 1988. godine, Beogradski maraton 39. po redu trajaće dva dana i, kako najavljuju organizatori, održaće se 17. i 18. aprila. Na već karakterističan način (kao i linija nepostojećeg metroa) prvi put u svojoj istoriji trkačka trasa proći će kroz Beograd na vodi, Bulevarom Vudroa Vilsona. Naime, organizatori su odlučili da razdvoje sve tri trke (maraton 42 km, polumaraton 21 km i trku zadovoljstva). Prema rečima