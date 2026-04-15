U Leskovcu dve saobraćajne nezgode sa dva povredena lica

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima je povređeno dva lica.

U toku je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine vozila, a danas se obeležava „Speed marathon“, kada na putevima 34 evropske države saobraćajna policija neprekidno 24 časa vrši kontrolu prekoračenja brzine. Neprilagođena i nepropisna brzina je prepoznata kao najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda i težine posledica. U cilju sprečavanja i smanjenja stradanja na našim putevima, tokom trajanja akcije koriste se svi raspoloživi uređaji