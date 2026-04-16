Beogradski dani porodice od 18. aprila, trajaće dva meseca

Beta pre 3 sata

Beogradski dani porodice počeće u subotu, 18. aprila Beogradskim maratonom, a naredna dva meseca biće besplatnih sadržaja za sve uzraste, saopšteno je danas.

Kako piše na sajtu Beoinfo, sadržaji će biti kulturnog, sportskog, istorijskog i umetinčkog karaktera.

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je najavio da će centar dešavanja biti u ulici Kneza Mihaila, a zatim na Kalemegdanu i Tašmajdanu.

"Biće organizovan veliki broj koncerata, više od 80 edukativnih radionica namenjenih najmlađima, predstave za decu, više od sto sportskih takmičenja u cilju popularizacije sporta među decom i omladinom", naveo je Nikodijević.

Organizatorka "Beogradskih dana porodice" Isidora Lukić najavila je da je fokus na sadržaju koji je prilagođen deci i porodici u oblastima kulture, umetnosti, edukacije i sporta.

"Svake subote i nedelje do juna, na brojnim lokacijama u centru grada planirani su sadržajni programi. Tako će u Knez Mihailovoj biti koncerti pop, rok, džez, bluz i popularne muzike, zatim brojna muzička takmičenja, nastupi dečjih horova, te više od četrdeset folklornih nastupa i na desetine dečjih predstava Centralna lokacija manifestacije biće na Kalemegdanu kod fontane 'Ribar' i na Gornjem gradu, gde će se održati brojni festivali, sajmovi, više od četrdeset nastupa KUD-ova iz čitave Srbije, koncerti klasične i popularne muzike, osamdeset dečjih predstava i više od osamdeset kreativnih i dečjih radionica", navela je Lukić.

Dodala je da će u Tašmajdanskom parku program biti prilagođen najmlađim posetiocima.

(Beta, 16.04.2026)

Povezane vesti »

Nova pre 1 sat
Sportske.net pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Danas pre 2 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola Nikodijević

Društvo, najnovije vesti »

Danas pre 33 minuta
Danas pre 33 minuta
Beta pre 3 minuta
RTV pre 3 minuta
RTV pre 33 minuta