Deo Zvezdare danas bez vode od 8.00 do 22.00

Beogradski Vodovod je najavio da će zbog radova deo opštine Zvezdara danas ostati bez vode od 8.00 do 22.00.

U saopštenju piše da će bez vode biti ulice Cvetanova ćuprija (od Miomira Denića do Braće Srnić), Pavla Savića, Mihajla Kostića Pljake i Jovana Belića i da će potrošači u okolnim ulicama imati umanjen pritisak vode. Biće obezbeđene auto-cisterne sa vodom za piće, a na građane je apelovano da pripreme zalihe, preneo je Beoinfo.