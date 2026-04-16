Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena

NOVI SAD - U Srbiji se u četvrtak, 16. aprila, očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a samo će sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije uslediti lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 24. Do nedelje se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 19 do