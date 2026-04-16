Lep vikend pred Novosađanima

Petak će u Novom Sadu biti pretežno sunčan i topao.

Minimalna temperatura biće 10, a maksimalna dnevna 24 stepena. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Subota i nedelja će biti vedri, uz dosta sunca. U subotu će temperatura biti od 8 do 22, a u nedelju od 6 do 23 stepena. U ponedeljak i utorak je moguća kiša. U ponedeljak će biti od 9 do 21, a u utorak od 9 do 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 17. april: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika, oprez se