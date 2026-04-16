Živković: „EPS treba da bude operator buduće nuklearne elektrane“

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je da ta kompanija treba da bude operator buduće nuklearne elektrane i da ima razvojni kapacitet za tu ulogu, kao i da sada fokus treba da bude obrazovanje budućih kadrova, saopšteno je danas.

Živković je na početku stručnog skupa „Energija, Projekti, Sigurnost“ na Zlatiboru istakao da EPS kroz proces dekarbonizacije razume da dolazi neko novo vreme i da bazna energija mora da bude neka druga. On je naglasio da zemlje koje poseduju nuklearne elektrane spadaju među najrazvijenije i da Srbija treba da nađe svoje mesto i prostor u toj tehnologiji. „Najznačajnija, strateška investicija je izgradnja reverzibilne hidroelektrane Bistrica i taj projekat