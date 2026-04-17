Krivična prijava zbog prodaje robe vredne više od 4 miliona dinara preko društvenih mreža

Jugmedia pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, uhapsili su J.

Đ. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. Sumnja se da je on nabavio različitu tehničku robu u vrednosti više od 4.000.000 dinara koju je prodavao putem društvenih mreža i dostavljao kupcima brzom poštom, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKuršumlijaProkuplje

