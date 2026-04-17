Zvezda 10. na tabeli Evrolige, Barselona ubedljiva protiv Bajerna

Košarkaši Crvene zvezde regularni deo sezone završili su na 10. poziciji, pa će prvi duel plej-ina igrati u "Blaugrani" protiv Barselone koja je u poslednjem kolu bila bolja od Bajerna 94:69.

Nemački tim je pružio snažan otpor na početku, pa je Barselona posle prve četvrtine imala minimalnu prednost. Ipak, izabranici trenera Paskvala su u nastavku pojačali ritam i u drugoj deonici (22:12) stekli osetniju razliku pred odmor, uprkos slabom šutu za tri poena (2/9). U nastavku su Vil Klajburn i Dario Brisuela predvodili Barselonu, koja je u trećoj četvrtini slomila otpor rivala. Gosti su pali u igri, što potvrđuje i loš šut sa distance (1/5). Do kraja nije