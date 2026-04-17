Objavljene cene goriva koje će važiti do 24. aprila

SRBIJA – Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 24. aprila.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 24. aprila u isto vreme koštaće maksimalno 217 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 191 dinar za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 217 dinara po litru, a benzina 191 dinara po litru. Ovo znači da su cene nepromenjene. Podsetimo, Vlada Srbije produžila je 23. marta Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 150 dana, odnosno do polovine avgusta. Danas