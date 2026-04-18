Najteži put: Zvezda dobila rivala u plej-inu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde završili su regularni deo sezone Evrolige na 10. mestu, te su dobili protivnika u plej-inu.

To će biti devetoplasirana ekipa Barselone koja je ubedljivo pobedila Bajern rezultatom 95:69 u poslednjem 38. kolu Evrolige. Taj meč je na programu u utorak uveče, a domaćin će biti katalonski gigant. Pobednik tog susreta će potom u gostima odigrati meč protiv poraženog iz susreta Panatinaikos (7) – Monako (8), za popunu poslednjeg mesta u plej-ofu. Taj susret je na programu u petak, a ako i u njemu slave crveno-beli protivnik u plej-ofu će im biti Olimpijakos.