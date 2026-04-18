Mladi Smederevci u humanitarnoj "Trci za heroje: Trčimo za osobe sa invaliditetom

Mladi sportisti iz Smedereva Lazar Ilić i Jovan Stolić poručili su za Tanjug da su trčali humanitarni polumaraton "Trka za heroje" sa ciljem prikupljanja sredstava za pet sportskih invalidskih kolica, kao i da podignu svest o značaju uključivanja osoba sa invaliditetom u sport.

Polumaratonskom trkom na 21 kilometar, tačno u devet sati, počeo je 39. Beogradski maraton, koji će prvi put u istoriji biti dvodnevni trkački događaj. U polumaratonu učestvuje 8.000 trkača. Pobedio je sa novim rekordom polumaratona Kenijac Kumva, a u ženskoj konkurenciji Džebet, takođe iz Kenije. "Prvi put sad je Beogradski maraton oformio fondaciju "Heroji Beogradskog maratona". Mi smo se prvi put prijavili da budemo deo toga i da budemo heroji trkači. Ove godine