U Novom Sadu održan protest protiv blokada saobraćaja

Grupa građana okupila se danas ispred zgrade Policijske uprave u Novom Sadu, povodom incidenta koji se dogodio u petak na jednom od pešačkih prelaza u gradu, kada su policijski službenici, za vreme blokade raskrsnice i šesnaestominutnog odavanja pošte žrtvama pada nadstrešnice, udaljili starijeg muškarca koji je negodujući zbog blokada hteo da pređe pešački prelaz. Organizatori današnjeg protesta protiv blokada kažu da su policijski službenici to uradili uz primenu sile.

Ispred Policijske uprave u Novom Sadu, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, danas je održan protest protiv blokada saobraćaja i kako su naveli - postupanja pripadnika MUP-a prema ljudima koji se protive blokadama. Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog „jučerašnjeg incidenta kada su pripadnici policije tokom blokade raskrsnice udaljili starijeg sugrađanina sa pešačkog prelaza uz primenu sile”. Okupljeni su nosili transparent „Stop