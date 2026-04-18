Vremenska prognoza 19. april 2026.

Iako je vazdušni pritisak u padu, biće pretežno vedro. Naoblačnje iz srednje Evrope sredinom dana zahvatiće zapad Balkana, a uveče i u noći ka ponedeljku stići će i do severa i zapada Srbije, donoseći kišu. Dok oblaci ne stignu, bićemo pod uticajem malo toplijeg vazduha sa Mediterana. Ujutru temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24. U Beogradu drugog dana maratona, sunčano i temperatura do 23 stepena. Maratoncima bi odgovaralo ipak malo svežije vreme.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.04.2026. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Uveče na severu i zapadu postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. 20.04.2026. Ponedeljak: Ujutru i pe podne na severu i zapadu, a sredinom dana