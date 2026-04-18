Fis "okrenuo" Hodara za finale Barselone

Francuski teniser Artur Fis plasirao se danas u finale ATP turnira iz serije 500 u Barseloni, pošto je savladao domaćeg igrača Rafaela Hodara sa 3:6, 6:3, 6:2.

Meč između Fisa i Hodara, 30. i 55. igrača sveta, trajao je sat i 52 minuta. Jedini brejk u prvom setu napravio je 19-godišnji Španac, koji je Fisu oduzeo servis u osmom gemu. U drugom delu igre ponovo je bio ključan osmi gem, ali je ovog puta brejk napravio Fis, koji je zatim izjednačio na 1:1 u setovima. Fis je u trećem setu dva puta oduzeo servis protivniku, u trećem i sedmom gemu, za plasman u svoje šesto finale na ATP turnirima. U dosadašnjoj karijeri Fis je