Vaterpolisti Primorca prvi finalisti Regionalne lige

Vaterpolisti Primorca plasirali su se u finale Regionalne lige, pošto su danas u polufinalu u Kragujevcu posle peteraca pobedili Jadran iz Herceg Novog rezultatom 22:20.

Najefikasniji u ekipi Primorca bili su Jasuke Inaba i Marko Mršić sa po četiri postignuta gola. U redovima Jadrana istakao se Strahinja Gojković sa četiri pogotka. U drugom polufinalu od 20.30 časova sastaće se Radnički iz Kragujevca i Šabac. Finale i utakmica za treće mesto igraće se u nedelju. Nagradni fond Regionalne lige je 100.000 evra, šampion će dobiti 50.000 evra, finalista 30.000, a trećeplasirana ekipa 20.000. (Telegraf.rs/Tanjug)