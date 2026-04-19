Ovo će biti sutrašnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs prema dolaru iznosi 99,1897 dinara i danas je viši za 0,4 odsto Na godišnjem nivou dinar je slabiji za 0,1% u odnosu na evro Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak iznosi 117,3811 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši 0,4 odsto i iznosi 99,1897 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,0 odsto, a od početka godine za 0,7 odsto. (Tanjug)