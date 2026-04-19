Beba preminula zbog lošeg zdravstvenog stanja a ne udesa kod Kragujevca

Beba koja je bila u udesu u vozilu Hitne pomoći kod Kragujevca, kako saznaje Nova.rs, transportovana je zbog lošeg opšteg stanja iz Čačka, a smrt bebe nije bila posledica udesa, već veoma lošeg zdravstvenog stanja.

Prema nevaničnim informacijama iz istrage, do udesa je došlo jer je vozač putničkog vozila izleteo pred sanitet pod rotacijom. "Smrt bebe nije posledica udesa, već veoma lošeg zdravstvenog stanja. Šta je definitivni i osnovni uzrok smrti, biće utvrđeno nakon obdukcije", rekao je izvor našeg portala. Svi detalji će biti poznati kada Opšta bolnica Čačak objavi zvanično saopštenje. Podsetimo, sanitetsko vozilo iz Čačka jutros se u ranim jutarnjim časovima uputilo