Počela maratonska trka
RTS pre 55 minuta
Počeo je 39. Beogradski maraton. Sa starta na Trgu republike krenulo je nešto više od 2.000 takmičara.
Centralni događaj, maratonska trka na 42,195 kilometara počela je u osam časova. Sa Trga republike startovalo je više od 2.000 takmičara. U subotu je održan polumaraton, a pobednici Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet bili su najbrži, uz nove rekorde polumaratonske trke. Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio da je prezadovoljan kako je protekla polumaratonska trka, u kojoj su oboreni rekordi u obe konkurencije, ističući da je to fantastičan