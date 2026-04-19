Vremenska prognoza 20. april 2026.

Naoblačenje sa zapada regiona sve je bliže Srbiji. Noćas na severu i zapadu zemlje ponegde kiša ili pljusak. Ta oblačnost premešta se ka ostalim predelima sutra tokom dana, dok se na severu posle podne očekuje razvedravanje. Sa oblacima stiže i ovaj svežiji vazduh i spušta temperauturu u proseku za 5 stepeni. Ujutru od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 20.04.2026. Ponedeljak: Ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%.