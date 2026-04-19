Vučić sa Alijevom o jačanju saradnje, posebno u energetici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevom o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje.

Aleksandar Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da je u srdačnom i prijateljskom telefonskom razgovoru razmenio mišljenja sa Alijevom i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i da su ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Kako je rekao, posebno su razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u