Papa u Angoli osudio pošast korupcije pred 100.000 vernika

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV danas je pred oko 100.000 vernika u Angoli pozvao na lečenje od pošasti korupcije tokom velike mise, pre nego što je posetio najveće svetilište u toj zemlji portugalskog govornog područja, gde su prisutne nejednakosti.

Papa je u subotu po dolasku u Angolu, treću stanicu na 11-dnevnoj afričkoj turneji, osudio „patnju i društvene i ekološke katastrofe izazvane logikom eksploatacije“ resursa zemlje, bogate naftom i mineralima. Pre nego što je otišao u svetilište Muksima, najvažnije mesto hodočašća zemlji, papa je održao veliku misu na otvorenom u Kilambi, na periferiji glavnog grada Luande. Nakon što je pozdravio gomilu u papamobilu dok je išao ulicama, papa je u svojoj besedi