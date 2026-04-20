Švercovao duvan i cigarete kod Vranja: Krivična prijava za muškarca iz Bora

Protiv muškarca M. M. u Vranju biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je čvercovao 140 kilograma rezanog duvana i 150 bokosva ilegalnih cigareta.

"Pripadnici policije u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv M. M. (36) iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda", saopšteno je. Policijski službenici su prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu, kako se