Da li ste čuli za britanskog Mamdanija?

Kir Starmer je najnepopularniji premijer u istoriji, ali levica ponovo izlazi iz ormara. "Ekopopulistički“ Zeleni Zeka Polanskog beleže uspon bez presedana...

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Aprilsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Oven Džons Bilo je to kao predskazanje. Nakon izbora na čelo Laburističke partije 2015. godine, Džeremi Korbin sastavlja kabinet u senci u kojem sede predstavnici svih struja unutar stranke. Već tada jedan od njegovih članova poverava televiziji Channel 4 da će uskoro morati „da se levica [u partiji] skloni u ormar, pa čak i da se jednom zauvek isključi…“.