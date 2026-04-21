Kažnjeni vojnici IDF-a zbog uništavanja statue Isusa

Izraelski vojnik koji je razbio statuu Isusa maljem u južnom Libanu i vojnik koji ga je fotografisao otpušteni su sa dužnosti i osuđeni na 30 dana zatvora, saopštila je izraelska vojska.

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je zamenila statuu "u punoj koordinaciji sa lokalnom zajednicom". "Severna komanda je radila na koordinaciji zamene statue od trenutka kada je primila izveštaj o incidentu", navodi izraelska vojska, dodajući da "izražava duboko žaljenje zbog incidenta i radi na tome da se osigura da se to ne ponovi u budućnosti". Istraga vojske o incidentu u hrišćanskom selu Debel otkrila je da je, pored vojnika koji je oštetio statuu i