Predsednik Vučić i Peter Mađar o odnosima Srbije i Mađarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa Peterom Mađarom kome je čestitao na izbornoj pobedi, i potom rekao da su imali "važan i dobar razgovor".

"Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa", napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Kako je rekao Vučić razmotrili su i "neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između dve zemlje, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje".

Razmenili su mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u dve zemlje, kao i o EU putu Srbije, napisao je Vučić i dodao da je pozvao Mađara da poseti Srbiju.

(Beta, 21.04.2026)