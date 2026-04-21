Vučić razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa Peterom Mađarom kome je čestitao na izbornoj pobedi, i potom rekao da su imali „važan i dobar razgovor“. „Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa“, napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Kako je rekao Vučić razmotrili su i „neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između dve zemlje,