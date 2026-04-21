Srećko Đukić: Došao je kraj blefiranju srpskog evropskog puta

Bivši diplomata i politički analitičar Srećko Đukić izjavio je danas da je nakon jučerašnjih poruka komesarke za proširenje Evropske unije (EU) Marte Kos došao kraj blefiranju srpskog evropskog puta.

Đukić je agenciji Beta kazao da je EU konačno shvatila šta se dešava u Srbiji i da više neće tolerisati igre vlasti u Beogradu kada je u pitanju evropski put.

"Beograd više neće dobijati novac iz EU fondova, jer ništa ne izvršava od prihvaćenih obaveza na putu evrointegracija. U ovom trenutku od vlasti u Beogradu se traži da ispuni stavove Venecijanske komisije po pitanju tzv. 'Mrdićevih zakona', organizuje poštene izbore, i osigura slobodu izražavanja i slobodu medija. Međutim, biće i drugih mera, uključujući rigorozniji prelazak granice, a ne isključuje se ni mogućnost uvođenja viza za ulazak u EU. Definitivno je došao kraj blefiranju srpskog evropskog puta", istakao je Đukić.

Vlastima u Srbiji je iz EU poručeno, dodao je, "ili ćete s nama , ili ćete biti protiv nas".

"EU će zadržati Srbiju u svom okviru i neće dozvoliti da se ovde instaliraju druge geopolitičke sile", ocenio je.

Na pitanje kakav se može očekivati odgovor vlasti u Beogradu na najnovije stavove EU, Đukić je kazao da će vlast usvojiti sve zakone, ali da je pitanje da li će biti implementacije.

"Režim je spreman da usvoji sve zakone, ali ne želi da ih sprovede. Srbija neće dobiti novac iz fondova EU dok sve zakone koji se tiču vladavine prava, poštenih izbora i slobode medija ne implementira", zaključio je Đukić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je juče u Briselu da će Srbija moći da računa na 1,5 milijardi evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan kada u potpunosti primeni zaključke Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona i kada osigura slobodne i poštene izbore, slobodu izražavanja i slobodu medija.

Kos je rekla da za Srbiju, kad je reč o novcu iz Plana rasta, postoje preduslovi koje mora da ispuni: podrška efikasnim demokratskim mehanizmima, slobodni i pošteni izbori, medijski pluralizam, nezavisno pravosuđe i vladavina prava.

"Očekujemo da Srbija ispuni 100 odsto onoga što će Venecijanska komisija reći. Očekujemo i da Srbija osigura slobodu izražavanja i slobodu medija. U suprotnom, nećemo moći da im isplatimo novac iz Plana rasta - za Srbiju je namenjeno 1,5 od šest milijardi evri", navela je Kos.

Ona je navela i da je EU zabrinuta zbog izveštaja s nedavnih lokalnih izbora u Srbiji, jer je prijavljen veliki broj nepravilnosti i incidenata. Dodala je da su sa zabrinutošću primili k znanju i navode o nasilju nad nezavisnim posmatračima izbora.

Kos je takođe izrazila nadu da će EU moći više da pomogne nezavisnim medijima u Srbiji.

Kazala je i da je Srbija, kad je reč o sprovođenju reformi na evropskom putu, na začelju na Zapadnom Balkanu, sa stopom uspešnosti od 30 odsto.