Šta za Srbiju znači zamrzavanje evropskih fondova?

Prema saznanjima medija, Evropska unija planira da zamrzne značajna finansijska sredstva namenjena Srbiji zbog očiglednog nazadovanja zemlje u sprovođenju ključnih proevropskih reformi.

Naši sagovornici ocenjuju da Srbija ulazi u novu, znatno strožu fazu odnosa sa Evropskom unijom dodajući da će uslov za dalji razvoj i pristup evropskim fondovima biti isključivo suštinske reforme, dok će u suprotnom cena političke stagnacije direktno pasti na teret građana i nacionalne ekonomije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, prema saznanjima N1, zvanično bi trebalo da saopšti ovu odluku tokom sastanka Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta.